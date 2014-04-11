Найбільше ціни зросли в Харківській і Рівненській областях

Найбільший рівень інфляції в березні 2014 року порівняно з лютим 2014 року зафіксовано в Харківській та Рівненській областях повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Харківській області прискорилася в березні порівняно з лютим до 2,7% із 0,3%, у Рівненській області - до 2,6% із 0,5%.

За даними Держстату, в Севастополі та Київській області зафіксовано інфляцію на рівні 2,5%, у Києві - на рівні 2,4%. Найменший рівень інфляції зафіксовано в Сумській та Хмельницькій областях - на рівні 1,6%.

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У решті областей України інфляція в лютому порівняно з січнем встановилася на рівні 1,7-2,2%.

Згідно з даними відомства, в березні проти лютого 2014 продукти харчування найбільше подорожчали в Харківській області та Севастополі - на 2,8%, транспорт - у Чернігівській області та Севастополі - на 7%, відпочинок і культура - в Києві - на 7%, одяг і взуття - в Харківській області - на 13,6%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем у 3,7 раза. У річному виразі (проти березня 2013 року) інфляція прискорилася до 3,4%, із початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - до 3%.