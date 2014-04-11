Яценюк обіцяє стабілізувати курс гривні через два тижні

18:37, 11 квітня 2014
Фінанси
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Прем'єр-міністр чекає на рішення МВФ.

Гривня может стабилизироваться

Україна упродовж двох тижнів очікує на рішення Міжнародного валютного фонду щодо програми кредитування економіки, щоб до країни прийшла фінансова допомога для збільшення золотовалютних резервів і стабілізації валютного курсу, заявив в ефірі Першого національного прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Упродовж двох тижнів ми очікуємо на рішення МВФ, до України піде серйозна фінансова допомога, - сказав глава уряду. – Країна розкрадена, золотовалютних резервів немає. Зараз прийдуть золотовалютні резерви, ми відразу стабілізуємо курс».

Яценюк наголосив, що він дуже упевнено дивиться у майбутнє. «Я дуже упевнено дивлюся у наше майбутнє. Часи тяжкі, але й ці часи минуть. Від нас залежить все, щоб відбуватиметься в країні. Все у наших силах», - додав глава уряду.

Раніше, в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні, директор Європейського департаменту МВФ Реза Могхадам також зазначав, що отримання Україною перших кредитних траншів у рамках виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом сприятиме збільшенню валютних резервів України і стабілізації курсу національної валюти, який на даний момент демонструє дуже високу волатильність.

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Україна розраховує підписати програму співпраці з Фондом наприкінці квітня. Обсяг фінансування становитиме близько 14-18 млрд дол. строком на два роки. Перший транш очікується у розмірі 3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, українська національна валюта останнім часом стрімко девальвує. Курс гривні до долара на закритті міжбанківського ринку в п'ятницю, 11 квітня, становив 13,30 грн/дол., до євро - 18,45 грн/євро.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор вирішив підтримувати ліквідність банківської системи при посиленні заходів до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%, до 12,57 грн/дол. згідно з курсом на п'ятницю, 11 квітня.

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