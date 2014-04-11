В МВФ заявляють, що отримання Україною перших коштів Фонду стабілізує гривню

Отримання Україною перших кредитних траншів у рамках виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом сприятиме збільшенню валютних резервів країни і стабілізації курсу національної валюти, який на даний момент демонструє дуже високу волатильність. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив директор Європейського департаменту МВФ Реза Могхадам.

«Питання гнучкості курсу гривні було й залишається одним із пунктів обговорюваної сьогодні програми співробітництва між Україною і Міжнародним валютним фондом. І за фактом курс уже гнучкий», - сказав Могхадам.

Проте, за його словами, український ринок сам по собі слабкий, а резерви недостатні й знаходяться на критично низькому рівні, й тому не дивно, що курс демонструє таку волатильність. «Але якщо буде програма (кредитування - УНІАН), Україна зможе збільшити обсяг резервів, волатильність курсу зменшуватиметься», - підкреслив Мохгадам, зазначивши, що програма співробітництва дозволить стабілізувати валютний курс.

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Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначала, що Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду планує розглянути й остаточно затвердити дворічну програму кредитування економіки України обсягом близько 14-18 млрд дол. наприкінці квітня – початку травня.

Вчора, 10 квітня, до Вашингтона на переговори з керівництвом МВФ вилетіли міністр фінансів Олександр Шлапак, міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета і голова НБУ Степан Кубів. Як зазначав напередодні міністр фінансів, Україна розраховує підписати програму співробітництва з Фондом наприкінці квітня. У свою чергу міністр економіки зазначав, що до кінця квітня Україна може отримати вже перший транш кредитування, який може становити до 3 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку й ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор вирішив підтримувати ліквідність банківської системи при посиленні заходів до валютних спекулянтів.

Із початку цього року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%, до 12,57 грн/дол. згідно з курсом на п'ятницю, 11 квітня.

Із 4 квітня Нацбанк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют на поточний робочий день після 12:00, а не в попередній день, як це було раніше.