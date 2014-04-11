Нацбанк у березні не проводив інтервенції на підтримку гривні

Національний України в березні не продавав валюту на міжбанківському валютному ринку, тоді як обсяг купівлі валюти становив 52,3 млн дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор купив 52,3 млн дол. США за курсом 9,2359 грн/дол.

Нагадаємо, що в лютому Нацбанк купив на міжбанківському ринку валюту на 174,6 млн у доларовому еквіваленті, в т.ч. 119,3 млн дол. США і 41 млн євро.

За підсумками січня-березня цього року сальдо інтервенцій залишається негативним (продаж валюти перевищує її купівлю) і становить 3,411 млрд дол., що в 4 рази більше також негативного сальдо інтервенцій за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в лютому становив 1,721 млрд дол., при цьому регулятор здійснював як купівлю, так і продаж валюти.

Золотовалютні резерви НБУ на 1 квітня 2014 року становили 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол., менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол., і на 26,14%, або на 5,336 млрд дол., менше показника на початок року.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку й ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи й посилив заходи до валютних спекулянтів.