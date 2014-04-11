Фонд гарантування з 22 квітня почне виплати вкладникам «Брокбізнесбанку»
Інформація про порядок виплат буде розміщена на офіційному сайті фонду та сайті «Брокбізнесбанку» до 15 квітня.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 22 квітня починає виплати коштів вкладникам «Брокбізнесбанку», в якому введено тимчасову адміністрацію, повідомляється на сайті фонду.
Згідно з повідомленням, інформація про порядок здійснення виплат буде розміщена на офіційному сайті фонду й сайті «Брокбізнесбанку» не пізніше 15 квітня 2014 року.
«Виплати вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку виведення неплатоспроможного банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні Фонду.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимчасові адміністрації строком на три місяці, з 3 березня до 2 червня 2014 року, в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку» на підставі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними. Згідно зі звітністю «Брокбізнесбанку», збиток банку, накопичений на 1 лютого 2014 року, становить 40,501 млн грн.