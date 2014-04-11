Фонд гарантування з 22 квітня почне виплати вкладникам «Брокбізнесбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 22 квітня починає виплати коштів вкладникам «Брокбізнесбанку», в якому введено тимчасову адміністрацію, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, інформація про порядок здійснення виплат буде розміщена на офіційному сайті фонду й сайті «Брокбізнесбанку» не пізніше 15 квітня 2014 року.

«Виплати вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку виведення неплатоспроможного банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимчасові адміністрації строком на три місяці, з 3 березня до 2 червня 2014 року, в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку» на підставі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними. Згідно зі звітністю «Брокбізнесбанку», збиток банку, накопичений на 1 лютого 2014 року, становить 40,501 млн грн.