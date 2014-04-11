Уже 250 кримчан перереєстрували свій бізнес на материку України
Бізнесмени продовжать платити податки відповідно до законодавства України.
Уже 250 платників податків із Криму та Севастополя скористалися правом перереєструвати свій бізнес на материковій частині України, що дозволяє їм платити податки відповідно до українського законодавства, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.
«Новим механізмом перереєстрації бізнесу на території будь-якої області України або в Києві вже скористалися 191 юридична особа і 59 фізичних осіб – підприємців Криму та Севастополя. Вони продовжать платити податки відповідно до законодавства України», – йдеться в повідомленні.
Також, за даними відомства, Міндоходів змінило основне місце обліку 1463 відособлених підрозділів суб'єктів господарювання, які знаходилися на території Криму. Вони переведені в контролюючі органи материкової частини України, де знаходяться на обліку їхні головні підприємства.
Читайте такожНелегітимна кримська влада пред'явила вимоги бізнесу
Як повідомляв УНІАН, Міндоходів виступило з пропозицією до підприємців, які мають бізнес у Криму, перереєструвати його на території будь-якої іншої області України або в Києві, щоб мати можливість платити податки відповідно до законодавства України. Станом на початок квітня такою можливістю скористалися 209 платників податків, із них 166 юридичних осіб і 43 приватних підприємця.
За даними міністерства, для зміни свого місця перебування або місця проживання юридичні особи й фізичні особи-підприємці, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим або Севастополя, повинні звернутися до державного реєстратора Реєстраційної служби України в областях або в Києві.