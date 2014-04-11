Верхньої межі курсу долара досягнуто, зараз треба зупинити падіння гривні – експерт



Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Gordonua.com.

На його думку, на сьогодні в Україні має бути максимальний допустимий курс - 12 грн за долар, а коридор - 10-12 грн за долар.

Економіст вважає, що курс гривні вище 12 за долар є необ`єктивним. Аслунд називає нинішнє падіння гривні занадто великим і економічно необгрунтованим.

”Національний банк дуже правильно не втручався в ситуацію і не проводив інтервенції. Але верхньої межі досягнуто. Зараз треба зупинити падіння”, - зазначив експерт.

Він також окреслив своє бачення допустимого валютного курсу гривні: ”Максимальний курс - 12 грн за долар, а коридор - 10-12 грн за долар. Як тільки НБУ виступить з інтервенціями, адже є , хоч і маленький, але золотовалютний фонд у розмірі 15 млрд , всі ті , хто скуповував долари, почнуть їх викидати на ринок, і курс гривні підвищиться”.

«Курс вищий, ніж 12 грн за долар не може бути об`єктивним: він, швидше за все, спекулятивний» , - сказав експерт.

«Межа падіння гривні є. Ймовірно, стабілізація настане скоро», - резюмував Аслунд.