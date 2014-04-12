Через тиждень-два гривня може стрімко зміцніти до 10 грн/дол. - експерт

«Через тиждень-два валютний курс «полетить» вниз також швидко, як останніми днями йшов вгору. Зараз всі, у кого на підході валюта на міжбанку, попросили своїх контрагентів пригальмувати і чекають, поки імпортери і населення почнуть битися в істериці і будуть готові віддавати все, що у них є, за один єдиний долар США», - сказав Боярчук.

Експерт прогнозує, що імпортери незабаром зрозуміють, що не зможуть продати свій товар за такою ціною, і тоді на ринок, нарешті, вийдуть експортери, наввипередки продаючи валюту, щоб скористатися моментом.

«Де закінчить гривня після цього «заходу»? Думаю, що навіть нижче 10 грн за долар. При таких смішних обсягах торгів на міжбанку в 300 млн. за день, коли рік тому було 1,2 млрд за день, продаж додаткових 20 млн. дол. може обвалити ринок у будь-який момент», - прогнозує Боярчук.

Експерт обгрунтував свою думку розрахунками із зміни торговельного дефіциту в результаті девальвації, що відбулася, до 13 грн/дол. «Виявляється, дефіцит зникає і з`являється профіцит близько 7 млрд дол. Тобто, валюта вже не відпливає з ринку, а навпаки - приходить. І це з урахуванням сценарію, що Росія йде по «беззаконню», а з ринками ЄС у нас поки що ніяк», - пояснив він.

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Боярчук підкреслив, що правила гри на валютному ринку з лютого 2014 року кардинально змінилися, і все, що ми знали про долар і євро та їх динаміку раніше, можна забути. «НБУ зробив правильний крок до вільного курсоутворення, а зараз ще нам треба переробити свою свідомість, щоб сприймати долар не як інструмент збагачення або стабільності, а просто як валюту іншої держави, яка може як дорожчати, так і дешевшати. І так - по 13 долар не купуйте, навіть по 12 не купуйте. Він стільки точно не коштує», - резюмував експерт.

Нагадаємо, що у п`ятницю, 11 квітня, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара, тоді як останні три тижні, з 20 березня поточного року, офіційний курс гривні до долара безперервно знижувався.

Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%, до 12,57 грн/дол. згідно з курсом на п`ятницю, 11 квітня.

З 4 квітня Нацбанк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют на поточний робочий день після 12:00, а не попереднього дня, як це було раніше.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер, 10 квітня, знизився ще на 74 коп і становив 12,6179 грн/долл.