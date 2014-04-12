Путін за рік заробив менше за всіх і їздить на "Ниві"

Президент Росії Володимир Путін у 2013 році виявився біднішим, ніж його прес-секретар.

Ян повідомляє ТСН, такий висновок випливає з його декларації про доходи, що опублікована на сайті Кремля.

Згідно з цією інформацією, Путін заробив лише 3,6 млн рублів – чи не найменше серед високопоставлених чиновників його АП.

У президента РФ є 3 автомобілі - ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, "Нива", а також автомобільний причіп "Скіф".

Натомість доходи його прес-секратаря Дмитра Пєскова - 9,2 мільйона рублів, що приблизно на 5,5 мільйона більше, ніж у його начальника. А керівник Ради безпеки РФ заробив цілих 34,4 млн рублів.

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Серед членів федерального уряду найбільший заробіток у міністра Михайла Абизова - 283 мільйона рублів. На другому місці за розміром заробітку - перший віце-прем'єр Ігор Шувалов, який заробив 240 мільйонів рублів.