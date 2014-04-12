Сепаратисти Криму намагаються скасувати гривню раніше, ніж планували

Самопроголошена влада Криму обговорює можливість перегляду термінів вилучення гривні з обігу на півострові.

Перший віце-прем'єр Ради міністрів самопроголошеної Республіки Крим Рустам Теміргалієв на своїй сторінці у Facebook написав: "Різке падіння української валюти і зростаюча ймовірність дефолту України змушують нас переглянути терміни роботи бівалютної системи на півострові".

За його словами, "обговорюється можливість значного вилучення гривневої маси в короткому періоді, за умови необмеженого обміну гривні на рублі та компенсації вкладів кримчан в українських банках Агентством страхування вкладів (АСВ). АСВ уже розгортає мережу офісів по Криму".

Крім цього, самопроголошений віце-прем'єр повідомив, що на рублеві розрахунки переходять "Крименерго" і "Кримгаз".

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Як повідомляв УНІАН, незаконний уряд Криму заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня перебуватиме в обігу до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, у магазинах і кафе почали виставляти цінники і ціни у двох валютах: гривні та російських рублях. Пенсіонерам уже видають пенсії в рублях за курсом.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової й політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом "референдум" про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя.

11 квітня невизнана Україною і більшістю країн світу Республіка Крим ухвалила Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є "демократичною правовою державою" у складі Росії.