Україна де-факто є банкрутом, але ще може не стати ним де-юре - Більдт

Про це на сьогоднішній зустрічі в Одесі заявив міністр закордонних справ королівства Швеція Карл Більдт, передає Радіо Свобода.

«Ситуація, справді – погана. Сподіваюся, що за допомогою пакету реформ, який фінансується МВФ, вона поліпшиться, і заходи, вжиті українським урядом, не дозволять опинитися у тому стані, коли будуть оформлятися всі необхідні документи з відповідними юридичними наслідками», – сказав Більдт.

Іноземний дипломат також вказав на критичний дефіцит бюджет України, негативний торгівельний баланс, високу інфляцію і відсутність доступу до ринків зовнішнього фінансування.

Читайте такожРеформи допоможуть економічному зростанню в Україні - Світовий банкПопри всі складнощі, ситуація для України все ж не є безнадійною, тому дипломат навів приклади Греції, Португалії та Ірландії.

За словами Карла Більдта, ускладнює економічну ситуацію в Україні підвищення ціни на газ з боку «східного брата». Причому, як переконаний Більдт, жодних економічних підстав для цього Росія не мала.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт одним з перших серед дипломатів світу засудив вторгнення Росії на територію Криму і її політику щодо України. Також цього політика вважають одним із лоббістів України в Європі.