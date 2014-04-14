Держдума і Центробанк готуються штрафувати Visa і MasterCard

Центральний банк готовий при доопрацюванні поправок до закону «Про національну платіжну систему» розглянути запровадження відповідальності платіжних систем у разі припинення ними обслуговування банківських карток фізичних осіб, пишуть "Известия".

Відповідні пропозиції містяться в офіційній відповіді першого заступника голови ЦБ Олексія Симановского на депутатський запит заступника голови комітету Держдуми з бюджету і податків Оксани Дмитрієвої, яка наприкінці березня зажадала від ЦБ компенсувати збитки громадян, постраждалих від дій платіжних систем.

Як зазначається у відповіді пана Симановского, чинна редакція закону про національну платіжній системі «не передбачає компенсації втрат власників карток», тому «питання про доцільність поширення відповідальності оператора платіжної системи щодо клієнтів - фізичних осіб може бути предметом розгляду при доопрацюванні до другого читання законопроекту з поправами до закону «Про національну платіжній системі».

Крім того, Олексій Симановський зауважує, що незважаючи на те, що за законом з 1 липня поточного року розрахункові центри платіжних систем повинні перебувати тільки на території РФ, міжнародні платіжні системи придумали схему, як обійти цю вимогу. Зокрема, як пише пан Симановський, правилами платіжних систем Visa і MasterCard передбачено, що для формального виконання вимог закону, розрахунки будуть здійснюватися їх дочірніми російськими юрособами, однак для цього використовуватимуться «програмно-технічні засоби іноземних операційних центрів, що зберігає залежність від них» як банків, так і фізичних осіб.