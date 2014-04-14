Росія образилася на Захід і буде створювати власне рейтингове агентство

Створення незалежного від Заходу кредитного рейтингового агентства - одна з "крайніх необхідностей", які стоять перед російською економікою, заявив перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов в інтерв'ю журналу Forbes, передає ИТАР-ТАСС.

Агентство Mood's в кінці березня поставило суверенний кредитний рейтинг Росії на перегляд з можливістю зниження через ситуацію в Україні.

Шувалов не став коментувати, чи діють іноземні рейтингові агентства "під впливом західних урядів", але зазначив, що після 2008 року в світі почався рух за створення системи незалежних від Заходу рейтингових агентств. В якості прикладу він навів Китай, де "створюється ціла система, залучаються рейтингові бюро з інших країн".

"Вони пропонують Росії працювати разом, щоб рейтинги неможливо було б включати і виключати за рішенням урядів, - додав перший віце-прем'єр. - Вони складалися б за методикою існуючих рейтингових агентств, але були б виведені з-під впливу західного світу".

Він пояснив, що система кредитних рейтингів не повинна бути монополізованою.

"Те, що зараз відбувається з рейтинговими агентствами, - це практично світова монополія, а будь-яка монополія - це погано, - додав Шувалов. - Що ми можемо робити? Ми повинні вести себе відповідально. Будуть рейтингові агентства приймати відповідальні рішення, незалежно від ситуації в Україні? На це ми не зможемо вплинути".