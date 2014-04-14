Курс євро до долара знижується
Курс євро знижується після попередження Європейського центрального банку, що він вдасться до подальшого пом'якшення політики при продовженні зміцнення євро.
Курс євро до долара знизився на 0,2% до $1,3856 після 1,3-відсоткового підвищення на минулого тижня - максимального з вересня. Проти ієни єдина валюта подешевшала на 0,4% до 140,62 ієн, а проти швейцарського франка - майже до місячного мінімуму 1,2135 франка, пише "Рейтер".
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Голова ЄЦБ Маріо Драгі сказав на прес-конференції в суботу, що "подальше зміцнення обмінного курсу вимагатиме нових стимулів". Один з керівників ЄЦБ Крістіан Нуайє в понеділок висловився ще більш виразно: "Чим сильніше євро, тим більше м'якою повинна бути політика".
Також на курс євро впливає ситуація на Україні. "Драгі і ситуація на Україні стримуватимуть зростання євро. Але реакція досить слабка, враховуючи вагомість коментарів Драгі у вихідні", - сказав стратег RBS у Сінгапурі Грег Гіббс.
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