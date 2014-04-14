Курс євро до долара знижується

Курс євро до долара знизився на 0,2% до $1,3856 після 1,3-відсоткового підвищення на минулого тижня - максимального з вересня. Проти ієни єдина валюта подешевшала на 0,4% до 140,62 ієн, а проти швейцарського франка - майже до місячного мінімуму 1,2135 франка, пише "Рейтер".

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Голова ЄЦБ Маріо Драгі сказав на прес-конференції в суботу, що "подальше зміцнення обмінного курсу вимагатиме нових стимулів". Один з керівників ЄЦБ Крістіан Нуайє в понеділок висловився ще більш виразно: "Чим сильніше євро, тим більше м'якою повинна бути політика".

Також на курс євро впливає ситуація на Україні. "Драгі і ситуація на Україні стримуватимуть зростання євро. Але реакція досить слабка, враховуючи вагомість коментарів Драгі у вихідні", - сказав стратег RBS у Сінгапурі Грег Гіббс.

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