Міжбанк відкрився доларом по 13,40 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 12,7000/13,4000.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту впали - 0,3528/0,3723, котирування з євро-гривні пішли вниз - 17,5800/18,5555.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3846/48 (п'ятниця - 1,3896/98).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щододолара зміцнилися на 50 копійок - до 13,0000/13,3000 грн/дол. проти 13,4000/13,8000 грн/дол. на 12:00.