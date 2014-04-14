Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва в іноземній валюті на рівні «ССС» і довгостроковий кредитний рейтинг в національній валюті на рівні «В-», йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному веб-сайті.

Крім того, Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг на рівні «BBB(ukr)».

«Прогнози за всіма рейтингами негативні», - йдеться в повідомленні.

Раніше рейтинг Києва, поряд з рейтингом Харкова і Одеси, був знижений слідом за зниженням суверенного рейтингу України.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Fitch Ratings знизило сувереннийрейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом. Причинами зниження рейтингу тоді називалися зростання політичного конфлікту, погіршення доступу до зовнішнього фінансування, зниження міжнародних резервів.