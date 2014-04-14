Податкова Києва розкрила тіньові схеми Курченка на 1 млрд гривень

Співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані зі скандально відомим бізнесменом Сергієм Курченком, загальним обсягом близько 1 млрд грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Слідчі відкрили одразу 7 кримінальних розслідувань стосовно посадових осіб низки підприємств, пов'язаних з Курченком, - відзначили в слідчому управлінні. - Зокрема, розслідуються три факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 182 млн грн, виявлено факт розкрадання і подальшої легалізації коштів у розмірі 800 млн грн, а також відкрито два кримінальні розслідування за фактами фіктивного підприємництва, у рамках яких розслідується діяльність близько 50 фірм».

Крім того, у слідчому управлінні підкреслили, що з метою відшкодування державі заподіяних збитків накладено арешт на банківські рахунки і майно пов'язаних з Курченком фірм. «На кошти, які перебувають на банківських рахунках у розмірі близько 700 млн грн, накладено арешт. Крім того, речовим доказом визнано і також арештовано нафтогазовий комплекс у Херсоні загальною вартістю близько 200 млн грн», - підкреслили у відомстві.

На даний момент, повідомили у прес-службі, ведуться слідчі дії з розслідування і ліквідації інших схем незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість. Збитки, заподіяні державі за цими схемами, становлять, за оцінками слідчих, близько 2 млрд грн.

Раніше, у березні, Генеральна прокуратура України розпочала перевірку комерційних фірм, які так чи інакше наближені до Курченка, на предмет отримання і легалізації незаконним способом державних коштів.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС розкрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (ВЭТЕК), яка належить Курченку.

Як підкреслив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус, боротьба з тіньовим сектором економіки є основним засобом поповнення бюджету.

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