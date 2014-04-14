Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за два місяці знизився у 5 разів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2014 року становив 267,4 млн дол., що на 1,029 млрд дол., або в 4,9 разу, менше від дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в 1,297 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-лютому 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року експорт товарів з України знизився на 10% - до 9,102 млрд дол., імпорт - на 17,9%, до 9,369 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2014 року становив 0,97 (у січні-лютому 2013 – 0,89).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 191 країни світу.

За даними Держстату, в січні-лютому 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України – Росією становив 1,116 млрд дол., що на на 3,8% менше, ніж у січні-лютому 2013 року.

За підсумками січня-лютого 2014 року порівняно з січнем-лютим 2013 року імпорт природного газу знизився на 44,1% - до 871 млн дол., імпорт кам'яного вугілля - на 42,3%, до 137,5 млн дол., легкових автомобілів - на 23,6% - 95,6 млн дол., ліків - на 15,1% - до 60,6 млн дол. Водночас, імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) зріс на 71,5%, до 143,6 млн дол.

У січні-лютому 2014 року порівняно із січнем-лютим 2013 року Україна скоротила експорт залізничних і трамвайних вагонів на 83,3% - до 291,7 млн дол., добрив - на 59,3% - до 182,6 млн дол., соняшникової олії - на 23,2% - до 145,4 млн дол., прокату чорних металів - на 10,2% - до 119,9 млн дол., труб з чавуну і чорних металів - на 40,5% - до 97,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2014 року становив 142,8 млн дол., що на 15,2 млн дол., або на 11,91%, більше від дефіциту за підсумками січня 2013 року в 127,6 млн дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше від дефіциту 2012 року в 15,848 млрд дол.