"Альфа-Банк" припиняє роботу в Криму з 17 квітня

Про це йдеться в повідомленні фінансової установи.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалене керівництвом банку у зв'язку з набранням чинності низки законів Російської Федерації про функціонування фінансової системи на території Криму, що суперечить чинному законодавству України.

"Альфа-Банк", працюючи в правових рамках українського законодавства, не має юридичних підстав для свого подальшого функціонування і надання банківських послуг на території Республіки Крим", - наголошується у повідомленні.

Банк уточнює, що до 17 квітня всі відділення і банкомати "Альфа-Банку" продовжуватимуть працювати у стандартному режимі, а клієнти за бажання зможуть закрити свої рахунки і повернути депозитні кошти.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», у рамках якого банки для продовження роботи на території півострова мають одержати дозвільні документи центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески у систему гарантування депозитів РФ.

З березня українські банки почали припиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

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