У G20 позитивно оцінили роботу МВФ з подолання кризи в Україні

12:43, 14 квітня 2014
Фінанси
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На думку глав фінансових відомств провідних економік світу, ситуація в Україні багато в чому є ключовою і для МВФ, як головної структури, здатної відповісти на фінансові труднощі.

В G20 положительно оценили работу МВФ / Reuters

Міністри фінансів країн «Великої двадцятки» (G20) позитивно оцінюють роботу Міжнародного валютного фонду і Світового банку в частині допомоги Україні та подоланні політичної й економічної кризи в нашій країні. Про це йдеться в комюніке, підготовленому за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Вашингтоні.

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«Ми постійно відстежуємо економічну ситуацію в Україні, оцінюючи всі ризики для економічної та фінансової стабільності, і ми вітаємо зусилля Міжнародного валютного фонду, представники якого тісно співробітничають з (українською – УНІАН) владою в частині проведення реформ», - говориться в документі.

На думку глав фінансових відомств провідних економік світу, ситуація в Україні багато в чому є ключовою і для МВФ як головної структури, здатної відповісти на фінансові труднощі. «Ми згодні з тим, що МВФ і Світовий банк були і залишаються провідними фінансовими інститутами, мета яких допомогти країнам, що опинилися перед непростими фінансовими викликами, за допомогою ефективних консультацій і надання фінансування», - говориться в комюніке.

Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим кредитором України. Рада директорів Фонду планує розглянути і остаточно затвердити дворічну програму кредитування економіки України в обсягу близько 14-18 млрд дол. наприкінці квітня – початку травня. Перший транш Україна чекає одержати відразу ж після підписання програми. Його можливий обсяг становитиме близько 3 млрд дол. Одержання коштів Фонду є життєво важливим для України на даний момент, оскільки гроші підуть на поповнення золотовалютних резервів істабілізацію курсу гривні, який на даний момент демонструє серйозну волатильність.

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