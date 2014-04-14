Росія постраждає від економічних санкцій набагато більше, ніж ЄС - депутати Бундестагу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявили депутати Комітету у справах Європейського Союзу німецького бундестагу.

Зокрема, голова комітету Гунтер Кріхбаум зазначив: “Ми всі по суті страждаємо від таких конфліктів. Це стосується не лише Німеччини, але й інших країн, що активно торгують з Росією. Але хотів би зазначити, що Росія потребує країн Євросоюзу набагато більше, ніж навпаки. Європейський Союз має спільну позицію стосовно Росії і Путін відтак матиме справу із Європейським Союзом у цілому”.

Крім того, Кріхбаум додав, що російська економіка в значній мірі спирається на постачання сировини, але ситуація в світі в контексті постачання енергоресурсів останнім часом дуже змінилася через те, що США посилює свою енергетичну присутність в світі і на європейському ринку зокрема.

“Це призведе до того, що ціни на газ швидше за все будуть знижуватись, а не зростати. Тому часи Путіна у Європі завершуються і він повинен подумати про те, щоб реформувати свою економіку. І саме тому він дуже потребує західних технологій, зокрема, німецьких технологій”, - сказав Кріхбаум.

У свою чергу депутат бундестагу Норберт Спінрат також заявив, що Європейський Союз готовий до певних економічних втрат: “Якщо ситуація буде загострюватись і санкції посилюватимуться, то це означатиме певні втрати, але вони не визначатимуть нашу політичну директиву. І хочу підкреслити, що це стосується не лише Німеччини, а Європи в цілому”.