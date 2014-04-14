«Південкомбанк» збільшив статутний капітал на 83,3%, або на 250 млн грн, - до 550 млн грн, повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, збільшення капіталу відбулося за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості з метою підвищення рівня капіталізації та посилення позиції на ринку банківських послуг.

Довідка УНІАН. «Південкомбанк» працює на ринку України з 1990 року та входить до групи середніх банків. Основними акціонерами банку є Руслан Циплаков (45,4568% акцій банку в прямому володінні і 54,4827% - опосередковано) і компанія «Метал Юніон» (45,1208% і 9,3619% відповідно). Банк входить до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

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