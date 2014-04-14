Офіційний курс гривні щодо долара впав до 12,97

З 14 квітня курс становить 1297.7090 грн за 100 доларів.

10 квітня він впав до рекордного мінімуму і склав 1297.7090 грн за 100 доларів, а вже 11 квітня склав 1256.9123 грн за 100 доларів.

Офіційний курс гривні до євро на 14 квітня встановився на позначці 1800.1819 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.6428 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 12,7000/13,4000.

Ціни на російську валюту впали - 0,3528/0,3723, котирування по євро-гривні пішли вниз - 17,5800/18,5555.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3846/48 (п'ятниця - 1,3896/98).

Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривніщодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.

Читайте такожНацбанк у березні не проводив інтервенції на підтримку гривні