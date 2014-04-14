Святошинська податкова вимагає від підприємства звітів на 150 тис. гривень

Про це у своєму Фейсбуці написав співробітник компанії, який і опублікував лист від податкової.

Зокрема, від компаній вимагають за період 2011-2013 років надати такі документи: договори на придбання товарів (послуг), видаткові накладні на отримання та відвантаження товарів, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, довіреності та журнал обліку довіреностей, виписки банків, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів, реєстр векселів, картки бухгалтерських рахунків та довідку про наявність власних складських та офісних приміщень.

Співробітники компанії провели приблизну калькуляцію документів: договори на постачання та придбання - 19 388 шт (як мінімум 4 листи, що відповідає 77 552 аркушів, тобто 155 пачок паперу по 500 аркушів); накладні в кількості 37 272 шт (74 пачок паперу); акти в кількості 113 545 шт (227 пачок); довіреності в кількості 7 382 шт (14 пачок паперу).

В результаті 470 пачок паперу, що відповідає 94 ящикам (по 5 пачок). Вартість паперу (по 200 грн пачка) складе 94 000 грн. 1 аркуш копії становить 25 коп. (гуртом), що в даному випадку складе 58 750 грн. У загальній складності витрати повинні скласти тільки на наданні 4-х пунктів - 152 750 грн, підрахували співробітники компанії.

«І це тільки 4 з 9 пунктів (решта 5 складніша і значно більша за обсягом). Всього, аби виконати забаганку Святошинської податкової потрібно витратити 153 750 грн і 1тонну 170 кг паперу», - відзначають у компанії.

При цьому на виконання вимог Святошинська податкова дала компанії аж 10 днів, в іншому випадку вона організовує позапланову перевірку.

Співробітники компанії пов'язують цей лист з відмовою компанії змінити звітність за минулий рік.

«У лютому місяці Святошинська податкова звернулася з вимогою, в якій наполегливо порекомендувала "прибрати збитки зі звітності за минулий рік. Природно компанія відповіла відмовою, і отримала лист, в якому податкова зажадала надати зазначені документи», - резюмує співробітник компанії.