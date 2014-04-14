Канада виділить Україні $20 млн для переходу до інфляційного таргетування

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Регулятор повідомив, що з 11 по 13 квітня голова Нацбанку Степан Кубів зустрівся з керівниками центральних банків Австрії, Канади, Нідерландів і Польщі. Під час зустрічі з головою центробанку Канади Стефаном Полозом обговорювалася фінансова і технічна підтримка України від уряду Канади у сфері банківського нагляду, статистики, аналізу фінансової стабільності і підготовки до режиму інфляційного таргетирування.

«Канадський уряд має намір виділити Україні черговий транш у розмірі 20 млн дол. США у рамках технічної допомоги для завершення переходу до інфляційного таргетирування і вдосконалення монетарної політики і валютних операцій, реструктуризації банківської системи, подальшого вдосконалення банківського нагляду і розвитку аналізу фінансової стабільності, посилення загальної інституційної спроможності Національного банку», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що глава НБУ обговорив з головою центробанку Польщі Мареком Бєлкою можливість надання технічної допомоги для забезпечення фінансової стабільності у рамках проекту «Розвиток інституційної спроможності Національного банку України» і початок другого етапу цього проекту з політики інфляційного таргетирування, і плаваючого обмінного курсу.

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З головою центробанку Нідерландів Клаасом Кнотом Кубів обговорив питання отримання техдопомоги для розвитку стратегічного планування у Нацбанку і посилення його окремих функцій, а також співпрацю банків у рамках групи країн МВФ і Світового банку на чолі з Голландією.

Також Кубів обговорив з головою центробанку Австрії Евальдом Новотним роботу філій австрійських банків в Україні, участь нашої країни у Віденській ініціативі, заснованій у розпал фінансової кризи для впровадження дієвого механізму координації зусиль з кризового менеджменту і регулювання проблем фінансового сектору країн Центральної, Східної і Південно-східної Європи.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація у складі міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети, міністра фінансів Олександра Шлапака і глави Національного банку України Степана Кубіва 10 квітня відбула до Вашингтона (США) для участі у весняних щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. У цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років.

Україна розраховує одержати від міжнародних кредиторів і донорів за підсумками 2014 року 13 млрд доларів. Більше половини даної суми припаде на Міжнародний валютний фонд.