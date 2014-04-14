Гривня зміцнилася до 13 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 12,7000/13,4000, до 12:00 звузився спред 13,0000/13,4000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 12,7000/13,0000.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3528/0,3723, до 12:00 ціни підвищилися 0,3614/0,3725. До закриття торгів ціни впали 0,3586/0,3655. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,8540 (+0.1540).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3875/1,3905. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 17,5800/18,5555, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 17,9680/18,5270. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 17,5545/17,9754.