Рада ЄС затвердила допомогу Києву в 1 млрд євро і скасування мит на українські товари

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів затвердила виділення Україні додатково 1 млрд євро допомоги та заходи щодо скасування імпортних мит на українські товари, від чого Україна додатково отримає майже 500 млн євро на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це повідомили комісари ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле та з питань торгівлі Карел де Гухт.

"Вітаю затвердження Радою ЄС на рівні міністрів закордонних справ пропозиції Єврокомісії щодо автономних торгівельних заходів та додаткову макрофінансову допомогу в розмірі мільярда євро", - написав Фюле, який перебуває на засіданні Ради ЄС в Люксембурзі, у своєму мікроблозі на Twitter.

"Я дуже задоволений, що Рада ЄС на рівні МЗС сьогодні затвердила пропозицію Єврокомісії щодо автономних торгівельних заходів, які надають торгівельні преференції Україні. Це рішення не лише висловлює солідарність з українським народом. Це також показує, що ЄС хоче і здатний вжити термінових кроків для покращення ситуації наших східних партнерів", - йдеться у заяві де Гухта, поширеній Єврокомісією.

Єврокомісія затвердила рішення про додаткову допомогу в розмірі 1 млрд євро та одностороннє скасування мит на українські товари минулого місця, а Європарламент затвердив ці кроки на початку квітня. Рішення офіційно вступить в силу після публікації в офіційному Журналі ЄС.

1 млрд євро надається додатково до 610 млн євро, вже виділених раніше, але так і не наданих через брак реформ в Україні і відсутність фінансування з боку МВФ. Від одностороннього скасування мит на українські товари Київ отримає вигоду в 487 млн євро на рік - особливо український аграрний сектор. Мита не будуть діяти з 23 квітня до 1 листопада 2014 року, але ЄС може продовжити дію цього кроку.