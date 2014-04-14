Обсяг торгів валютою на міжбанку впав до трирічного мінімуму

При цьому, за інформацією регулятора, обсяг торгів в окремі дні січня і лютого перевищував обсяг торгів за минулий тиждень більше ніж удвічі.

За даними НБУ, обсяг торгів доларами за п'ять днів минулого тижня становив 1,4 млрд дол., що також є мінімумом від 2011 року.

При цьому середньозважений курс валюти на міжбанку за минулий тиждень просів на 92 копійки - із 11,6509 грн/дол. у понеділок, 7 квітня, до 12,5691 грн/дол. за підсумками торгів у п'ятницю, 11 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, на думку виконавчого директора Центру соціально-політичних досліджень «CASE Україна» Дмитра Боярчука, за обсягу торгів на міжбанку в 300 млн дол. на день, при тому що в 2013 році обсяги торгів становили 1,2 млрд на день, продаж додаткових 20 млн дол. може обвалити ринок у будь-який момент, і курс може зміцнитися до 10 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50% - до 12,57 грн/дол. згідно з курсом на п'ятницю, 11 квітня.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.