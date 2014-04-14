Держборг Італії досяг рекордного розміру

Державний борг Італії в лютому поточного року вперше в історії перевищив позначку в 2,1 трильйона євро, склавши 2,107 трильйона євро, повідомив у понеділок центральний банк Італії, передає РИА Новости.

Незважаючи на заходи зі скорочення державних витрат, які нині активно використовує уряд Маттео Ренці, в лютому збільшення розміру держборгу склало 17,5 мільярда євро.

Згідно з даними, наведеними в статистичному бюлетені центробанку, левову частку приросту заборгованості держави (10,7 мільярда євро) склали видатки на утримання державної адміністрації.

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Податкові надходження в лютому поточного року склали 27,3 мільярда євро, що всього на 300 мільйонів більше, ніж у лютому 2013 року. Минулого року саме значне збільшення податкових надходжень (приблизно на 20%) забезпечило певне уповільнення зростання державної заборгованості. За даними Eurostat, в першому кварталі 2013 року держборг Італії перевищив 130% ВВП країни.

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