Україна і США підписали угоду про виділення $1 млрд допомоги

Україна і США підписали угоду про виділення нашій країні фінансової допомоги обсягом 1 млрд дол., повідомив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні у Вашингтоні підписано Угоду між урядом США та урядом України про отримання 1 млрд дол. фінансової допомоги», - сказав глава уряду.

Раніше рішення про виділення Україні коштів було підтримано Конгресом і Сенатом США. Це рішення було оформлене окремим законом про надання Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій.

Крім того, Яценюк вітав рішення Європейського союзу про виділення нашій країні фінансової допомоги. «Також сьогодні Європейський Союз, нарешті, юридично ухвалив два рішення – про виділення 2 млрд дол. макрофінансової допомоги, і друге рішення - про відкриття європейських ринків для українських товарів в односторонньому порядку. Фактично Україна отримає право без мит ввозити свої товари на територію Євросоюзу. Загалом це додатково для української економіки близько 500 млн. євро», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав закон про надання Україні 1 млрд дол. 4 квітня. Адміністрація Білого Дому відзначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

Крім того, надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакету загальної фінансової допомоги, яку готові надати нашій країні уряди інших країн, - зокрема ЄС і Японії.