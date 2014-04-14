МВФ затвердить програму співпраці з Україною протягом 2-3 тижнів

Українська делегація завершила роботу у рамках весняних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку, під час якої директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард запевнила, що фонд затвердить програму співпраці з Україною протягом найближчих 2-3 тижнів, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк повідомив, що українська делегація провела близько 40 двосторонніх зустрічей, зокрема з керівництвом МВФ, групою Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, Чорноморського банку торгівлі і розвитку, Державного департаменту США, інших державних органів цієї та інших країн, а також з керівниками центральних банків Австрії, Канади, Кіпру, Нідерландів і Польщі.

«Директор-розпорядник МВФ відзначила значний прогрес у виконанні українською владою попередніх заходів відповідно до узгодженого плану. Вона висловила упевненість, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду протягом найближчих 2-3 тижнів затвердить непросту, але амбітну програму співпраці», - зазначається у повідомленні.

Також Крістін Лагард підкреслила, що головною метою підтримки МВФ є допомога у подоланні наявних труднощів, щоб Україна могла стати фінансово самостійною і згодом могла б розвиватися без допомоги ззовні.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація у складі міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети, міністра фінансів Олександра Шлапака і голови Національного банку України Степана Кубіва 10 квітня відбула до Вашингтона (США) для участі у весняних щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки і обсягом фінансування 14-18 млрд дол. У цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років.

Україна розраховує одержати від міжнародних кредиторів і донорів за підсумками 2014 року 13 млрд доларів. Більше половини даної суми припаде на Міжнародний валютний фонд.