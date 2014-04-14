Кабмін до кінця року підготує новий Податковий кодекс

Кабінет міністрів України ініціює розробку нового Податкового кодексу і внесення змін до Бюджетного кодексу з метою зміни підходів до загальної податкової політики і міжбюджетних відносин, повідомив журналістам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Що стосується Податкового кодексу, то ми вважаємо, що Податковий кодекс має бути розроблений в цьому році та прийнятий в 2015 році, для того щоб з 2016 року у нас була кардинально змінена податкова система, яка передбачала б зменшення кількості податків і розширення бази оподаткування», - сказав глава уряду.

При цьому зміни, за його словами, мають передбачати спрощення процедури адміністрування податків і надати місцевим органам влади право чітко адмініструвати ті податки, які «безпосередньо зараховуються в корзину доходів органів місцевого самоврядування».

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У зв'язку з цим Яценюк також відзначив необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу, оскільки, пропонуючи зміни до Конституції України, уряд також пропонує змінити податкові та міжбюджетні відносини, коли місцевим владам і територіальним громадам пропонуються не тільки повноваження, а й фінансовий ресурс. «У першу чергу необхідно змінити Бюджетний кодекс. І такий проект Бюджетного кодексу вже було внесено. Вносився він тоді урядом Юлії Тимошенко», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Податковий кодекс України був ухвалений у 2010 році, проте його обговорення виявилося дуже непростим і супроводжувалося масовими акціями протесту, більш відомими як Податковий майдан. Податковий кодекс передбачав упровадження в Україні спрощеної системи оподаткування для малого і середнього бізнесу, а також скорочення податків і зменшення податкових ставок. У період з 2010 року до Податкового кодексу було внесено кілька сотень змін, що багато в чому видозмінило початкову редакцію документа. Про необхідність розробити нову редакцію Податкового кодексу також говорив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

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