Валютний курс вище 10 грн/дол. працює проти економіки - експерт

Валютний курс на рівні 10 грн/дол. дозволяє вирівняти торговий і платіжний баланс України, тоді як курс вищий за цю позначку працює проти економіки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного Інституту бізнесу Олександр Савченко на прес-конференції в Києві.

“Курс рівноваги для вирівнювання торгового і платіжного балансу - на рівні 10 грн/дол. При такому курсі можна привести у відповідність експорт та імпорт. Далі - курс працює проти економіки», - сказав Савченко. Він відзначив, що прискорена девальвація до рівня вище за 10 грн/дол. дозволяє короткочасно наростити надходження до держбюджету, але надалі всі вигоди буде знівельовано за рахунок знецінення доходів населення і потреби коректувати рівень мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

За оцінками експерта, колишня влада знецінила гривню до рівня 9 грн/дол., ситуація з Росією довела до рівня 10 грн/дол., а все, що вище за цей рівень, пов'язано з помилками нинішнього уряду, який допустив перехід до політики плаваючого курсу без освоєння політики інфляційного таргетування.

Савченко вважає, що для стабілізації ситуації на валютному ринку необхідно перейти до політики інфляційного таргетування і тримати рівень інфляції не вище за певну межу. «Для України це 8-9%, а не 13-15%, навіть за умови зростання цін на житлово-комунальні послуги», - сказав експерт і відзначив, що такий рівень інфляції можливий лише при курсі на рівні близько 10 грн/дол.

На його думку, підтримувати такий курс Нацбанк може не «спалюванням» резервів, а за допомогою монетарної політики, регулюючи ставки на грошово-кредитному ринку. «Банки, які одержують рефінансування під 6-8% річних, заробляють на валютному ринку по 1000% річних, а люди і чесний бізнес несуть втрати. Ми маємо зробити ставки дуже дорогими - 30% на рефінансування і 40% для банків, бажаючих розмістити депозит», - вважає Савченко. Він наголосив, що короткочасне підвищення вартості ресурсів дозволить зміцнити гривню за тиждень-два.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку цього року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 60% - до 12,98 грн/дол. згідно з курсом, що діє з другої половини понеділка, 14 квітня.

