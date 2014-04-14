Нацбанк призначив нового керівника служби фінмоніторингу

Олексій Бережний 14 квітня призначений головою служби фінансового моніторингу Національного банку України замість Лади Смахтіної, яка раніше займала дану посаду, повідомляється нас сайті регулятора.

"У Національному банку України відбулися певні кадрові зміни. З посади керівника служби фінансового моніторингу Національного банку України звільнена Лада Смахтіна. На цю посаду сьогодні призначений Олексій Бережний", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, до 2012 року Бережний очолював підрозділ Нацбанку, відповідальна за здійснення фінансового моніторингу.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини», заступника голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Степана Кубіва. 21 березня Володимир Кротюк призначений на посаду першого заступника голови Національного банку України з банківського нагляду, юридичної служби та фінансового моніторингу.

Довідка УНІАН. Служба фінансового моніторингу Національного банку України здійснює нагляд за дотриманням банками, платіжними організаціями та членами платіжних систем, філіями іноземних банків, вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

