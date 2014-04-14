Нацбанк: курс 13 грн/дол. - високий і не відповідає економічної ситуації

Національний банк України буде жорстко припиняти спроби дестабілізувати валютний курс, і ці зусилля відчують громадяни України, повідомив сьогодні заступник голови Нацбанку Бориса Приходько під час акції протесту під будівлею НБУ.

«Ми будемо жорстко припиняти спроби розхитувати курс. І всі громадяни України відчують це»,- цитує Приходько співтовариство FinMaidan на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Приходько не став прогнозувати подальший рівень валютного курсу, але підкреслив, що для нього орієнтиром є курс, передбачений у держбюджеті, згідно з яким у 2014 році очікується середній обмінний курс на рівні 10,5 грн/дол.

«Курс 13 грн/дол. - високий і не відповідає економічної ситуації», - додав він.

Також Приходько зазначив, що Міжнародний валютний фонд не забороняє проведення валютних інтервенцій, але Нацбанк утримується від їх проведення, щоб не витрачати золотовалютні резерви.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 60% - до 12,98 грн/дол. згідно курсом, що діє з другої половини понеділка, 14 квітня.