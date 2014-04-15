Продан проведе переговори у Братиславі щодо реверсних поставок газу - МЗС Словаччини



Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це заявив глава словацької дипломатії Мірослав Лайчак після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів.

”Я поінформував моїх колег-міністрів про те, що запросив українського міністра енергетики Продана на переговори до Братислави. Вони відбудуться 15 квітня. Мета переговорів - реверсні поставки газу зі Словаччину в Україну та інші енергетичні питання”, - сказав Лайчак журналістам.

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Україна хоче отримувати зі Словаччини до десяти мільярдів кубічних метрів газу на рік, проти чого активно виступає російський ”Газпром”.

Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що сподівається на підписання Меморандуму про порозуміння між українською компанією ”Укртрансгаз” та словацьким оператором трубопроводів ”EUstream” після Великодня, але до початку травня.