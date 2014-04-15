Брюссель стурбований підвищенням Москвою ціни на газ для України

Як йдеться у висновках Ради ЄС, схвалених у понеділок в Люксембурзі міністрами закордонних справ країн ЄС, Рада висловлює "глибоку заклопотаність у зв'язку з одностороннім збільшенням ціни на газ для України і висловлює переконання, що всі розбіжності в думках про ціну та умови поставок газу повинні бути вирішені шляхом переговорів і за допомогою наявних правових механізмів з метою стабілізації економічної ситуації в Україні", передає Інтерфакс.

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"Енергетичні відносини повинні бути засновані на взаємодії, прозорості, справедливості, не дискримінації, відкритості для конкуренції і подальшій співпраці з тим, щоб забезпечити рівні умови для безпечного і надійного енергопостачання", - вважають у Раді ЄС.

Крім того, Рада підтвердила готовність ЄС "вивчити способи надання допомоги Україні в забезпеченні поставок енергоносіїв за допомогою диверсифікації, а також за рахунок швидкого підвищення потужності зворотного потоку, підвищення енергоефективності та ефективних взаємозв'язків у рамках Європейського Союзу".