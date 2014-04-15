Нацбанк збільшив облікову ставку до 9,5%

«Правління Національного банку прийняло постанову від 14 квітня 2014 року №212, якою передбачається встановлення з 15 квітня облікової ставки у розмірі 9,5%. До цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли його було встановлено на рівні 6,5% річних», йдеться в повідомленні регулятора.

Постанова НБУ також передбачає встановлення відсоткової ставки за кредитами рефінансування, які надаються відповідно до механізму підтримки ліквідності банків на рівні подвійної облікової ставки Національного банку, – 19%. До цього ставка рефінансування встановлювалася на рівні потрійної облікової ставки НБУ.

Згідно з повідомленням, проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні-квітні 2014 року, правління Нацбанку констатувало напружену ситуацію на грошово-кредитному ринку України, що є наслідком погіршення ринкових очікувань економічних агентів на тлі суспільно-політичних подій.

«В умовах складної макроекономічної ситуації це створює ризики для цінової стабільності, що є головним законодавчим паритетом діяльності відомства», - наголошується в повідомленні.

Нацбанк підкреслює, що впродовж останніх місяців зафіксовано прискорення темпів інфляції, приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в березні збільшився до 3,4% порівняно з 1,2% у березні. При цьому регулятор зазначає, що існують ризики подальшого зростання інфляції внаслідок зниження обмінного курсу гривні та реалізації економічних реформ.

«З метою утримання інфляційних процесів і збалансування ситуації на грошово-кредитному ринку правління Національного банку вважає за необхідне вжити заходів щодо збільшення внутрішньої вартості національної грошової одиниці за рахунок застосування важелів відсоткової політики», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що разом з іншими стабілізаційним заходами підвищить привабливість банківських депозитів, а також позитивно вплине на валютний ринок України.

Разом з цим правління НБУ вважає за доцільне згладити вплив від змін у відсотковій політиці на вартість механізму оперативної підтримки ліквідності банків.

На думку директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олени Щербакової, в комплексі з іншими заходами регулятора вжиті заходи сприятимуть стабілізації ситуації на ринку.

"Україна має багатий досвід регулювання грошово-кредитного ринку в нестандартних ситуаціях. Він свідчить про те, що оптимальним варіантом дій у подібних умовах є поєднання двох складових. Перша - максимальна підтримка ліквідності банків з метою своєчасного виконання ними всіх своїх зобов'язань. Друга - сприяння збільшенню вартості грошової одиниці, у т.ч. через важелі відсоткової політики, які обмежують спекулятивний попит на ресурси і сприяють відновленню ресурсної бази банків", - зазначила Щербакова.

За її словами, такий алгоритм дій дозволяє забезпечити нормальну роботу банківської системи і сприятиме підтримці цінової стабільності.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 13 серпня 2013 року знизив облікову ставку до 6,5% з 7,0%, і планував продовжити її подальше зниження.

Серед чинників, що визначали рішення Нацбанку із зниження облікової ставки, регулятор виділяв нульовий рівень інфляції в країні, низькі девальваційні очікування ринку та істотне зростання ресурсної бази банків.

У лютому 2014 року НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 60%.

Інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем в 3,7 раза. У річному вираженні (проти березня 2013 року) інфляція прискорилася до 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - до 3%.

Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним з монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших відсоткових ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики і орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.

