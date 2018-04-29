Щоб виграти суд у податківців, потрібно довести те, чого немає

Конфлікт «Енергоатома» з Міністерством доходів та зборів виник у червні минулого року, коли в компанію несподівано завітали 4 інспектори з позаплановою перевіркою. Вони зацікавились одним із тендерів, за результатами якого ТОВ «Енергоінжинірінг» отримало право на поставку обладнання для одного із відокремлених підрозділів «Південно-Українська АЕС».

За інформацією юристів «Енергоатому», які свідчили у суді, в київському офісі інспектори працювали лише 2 дні. Хоча у документі під назвою «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» по взаємовідносинах з ТОВ «Енергоінжинірінг» від 07.06.2013 № 659/41-10/24584661» сказано, що перевірка тривала аж 15 днів.

До того ж інспектори лише ознайомились з копіями документів, оскільки їх оригінали знаходились у відокремлених підрозділах компанії - ВП «Південно-Українська АЕС» та ВП «Складське господарство», які територіально розташовані у Миколаївській області.

«Проте, не маючи на руках оригіналів первинних документів, а лише працюючи у київському офісі підприємства (фактично тільки 2 дні) з копіями витребуваних у компанії первинних документів, ревізори спромоглися встановити завищення валових витрат, не перевіряючи навіть декларацію з податку на прибуток та данні обліку підприємства про витрати, а також вказаних відокремлених підрозділів. Тобто, 4 ревізори начебто два тижні перевіряли по суті копії 3-х податкових накладних (повні данні яких є у електронному реєстрі Міндоходів), не маючи уяви про зовнішній вигляд ані первинних документів, ані даних обліку підприємства відносно операції, що підлягала перевірці», - заявив представник компанії журналістам після судового засідання.

В результаті такої перевірки державному підприємству було донараховано по податкових повідомленнях-рішеннях податок на прибуток разом зі штрафними санкціями на суму 10,4 млн грн та ПДВ разом зі штрафними санкціями на суму 9,9 млн грн.

Звичайно, «Енергоатом» подав скаргу до Міністерства доходів та зборів на вказані рішення податківців, проте її розгляд був, як завжди, лише формальністю. Податківці, вислухавши представників компанії, повідомили: все законно.

Суддівське «сприяння»

Не погоджуючись з рішенням Міндоходів, «Енергоатом» почав шукати правду у суді. Справа потрапила до Окружного адміністративного суду Києва. Під час судового розгляду юристи компанії намагались звернути увагу представників Феміди на те, що придбане у контрагента обладнання знаходиться на складах та не введено в експлуатацію, що, до речі, знайшло відображення у матеріалах справи (у т.ч. показами свідка з боку відповідача). Якщо обладнання (чи будь-які інші товарно-матеріальні цінності) не використовується у господарській діяльності платника та не введено в експлуатацію, то витрат у податковому обліку апріорі не може бути й, відповідно, встановленого перевіркою заниження податку на прибуток.

Але суд, навіть вислухавши доводи позивача про те, що на витрати за цією операцією у податковому обліку позивача нічого не відносилося, у своєму рішенні робить висновок про не прийняття їх до уваги, оскільки зазначені обставини, мовляв, не підтверджуються матеріалами справи.

«Виникає питання, як довести українському суду те, чого в природі немає? Як обґрунтувати нуль? І чому позивач взагалі повинен доводити свою правоту при фаховій невідповідності посадових осіб податкового органу, і судових теж?», - не стримують емоції юристи компанії.

А чи було обладнання?

Щоб перехопити ініціативу, у суді представники Міністерства доходів та зборів раптом заявляють: ніякого обладнання до ВП «Південно-Українська АЕС» ніхто не поставляв. Це, мовляв, - «фіктивна» оборудка.

До зали суду викликають керівника ТОВ «Енергоінжинірінг», який стверджує - на документах не його підпис.

Тобто, як зазначено у рішенні суду, особа, яка зізналася у тому, що не підписувала бухгалтерських документів щодо обладнання, відпущеного «Енергоатому», якимось чином примудрилася зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних та підписати таку накладну цифровим електронним підписом, ключ до якого видавався саме органом Міндоходів. Постає питання, яким чином нібито фіктивна особа спромоглася отримати електронний цифровий підпис в органах Міндоходів? Адже відомо, що відповідно до Закону «Про електронний цифровий підпис» орган, що видає електронний цифровий ключ (підпис), ретельно перевіряє особу, якій такий ключ видається. Крім того, до матеріалів справи позивачем була надана довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом у вказаного «фіктивного» постачальника, яка по суті підтверджує легальність існування цього суб’єкту на дату укладання договору, вона видана все тим же органом Міндоходів за місцем реєстрації платника податків (постачальника товарів).

Із зазначеного випливає, що можливу халатність (аби не більше) працівників органів Міндоходів намагаються перекласти на державне підприємство.

«У судовому засіданні «поважний» суд так завзято підтримував представника контролюючого органу і так не бажав вислуховувати іншу сторону, що навіть при всьому бажанні вважати українській суд незалежним, не має ніякої можливості. Він (суд) таки залежить від багатьох чинників, і у кожного судді вони свої і далеко не завжди це норми закону», - сказав юрист «Енергоатому».

Не справдились сподівання і на апеляцію. У суді апеляційної інстанції, як і у суді першої інстанції, теж не захотіли вислухати представників державної компанії. Розгляд справи був лише формальним дотриманням процедури. Забуто основне: апеляційні суди повинні здійснювати перевірку рішень судів першої інстанції не лише на предмет правильного застосування норм матеріального та процесуального права, але й на предмет повноти зібраних доказів та їх правильної оцінки.

Втім, на жаль, це не поодинокий випадок, а скоріше типовий. Таких судів проти державних підприємств торік було чимало. Проте, в «Енергоатомі» сподіваються, що при зміні керівництва держави та ставлення до відповідальності судів та суддів ситуація зміниться. Чи праві вони, стане відомо найближчим часом. Так, вже сьогодні, 15 квітня, «Енергоатом» знову виступатиме у якості відповідача на засіданні Окружного адміністративного суду Києва. Від оператора АЕС, зокрема, вимагатимуть надати документи, що підтверджують транспортування товару, яким в даному випадку є ремонтні роботи, і які, як зрозуміло, фізичному перевезенню не підлягають. Крім того, від компанії вимагають документи, що підтверджують транспортування товару, котрим насправді є підвальні приміщення. Одним словом, повне безглуздя.

Сергій Астахов