Фонд гарантування з 23 квітня розпочинає виплати вкладникам банку «Меркурій»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 квітня розпочинає виплати коштів вкладникам банку «Меркурій», в якому введена тимчасова адміністрація, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, інформація про порядок здійснення виплат буде розміщена на офіційному сайті фонду та на сайті банку «Меркурій».

«Виплати вкладникам будуть здійснюватися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку виведення неплатоспроможного банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» терміном на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», станом на 1 березня 2014 року, накопичив 902 тис. грн збитку.

