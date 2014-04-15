Міжбанк відкрився доларом по 13 гривень

У вівторок, 15 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 12,6000/13,0000 грн/дол.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3505/0,3616 грн/рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 17,4018/17,9570 грн/євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3812/14 (понеділок - 1,3846/48).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Нагадаємо, у понеділок, 14 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,7000/13,4000, до 12:00 звузився спред 13,0000/13,4000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 12,7000/13,0000. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,5800/18,5555, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 17,9680/18,5270. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 17,5545/17,9754.

Як повідомляв УНІАН, Правління Національного банку України прийняло постанову від 14 квітня 2014 року №212, якою передбачається встановлення з 15 квітня облікової ставки в розмірі 9,5%. До цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли він був встановлений на рівні 6,5% річних.