Нелегітимна влада Криму може в будь-який момент змінити курс рубля до гривні

10:27, 15 квітня 2014
Фінанси
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Курс вже був знижений з 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.

В Крыму курс рубля к гривне может измениться в любой момент / www.tourdnepr.com

У самопроголошеному уряді Криму не виключають можливості зміни коефіцієнта співвідношення рубля і гривні, передає сайт "Новини Криму".

Про це повідомив віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв під час відвідування одного з гіпермаркетів Сімферополя.

«Ми активно спостерігаємо за курсом гривні. Якщо падіння буде продовжуватися, то, звичайно, нам доведеться переглянути коефіцієнт співвідношення гривні до рубля», - пояснив Темиргалієв.

Він нагадав, що раніше коефіцієнт був знижений з 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.

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