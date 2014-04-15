Нелегітимна влада Криму може в будь-який момент змінити курс рубля до гривні
10:27, 15 квітня 2014Фінанси
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Курс вже був знижений з 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.
У Криму курс рубля до гривні може змінитися в будь-який момент / www.tourdnepr.com
У самопроголошеному уряді Криму не виключають можливості зміни коефіцієнта співвідношення рубля і гривні, передає сайт "Новини Криму".
Про це повідомив віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв під час відвідування одного з гіпермаркетів Сімферополя.
«Ми активно спостерігаємо за курсом гривні. Якщо падіння буде продовжуватися, то, звичайно, нам доведеться переглянути коефіцієнт співвідношення гривні до рубля», - пояснив Темиргалієв.
Він нагадав, що раніше коефіцієнт був знижений з 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.
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