Нелегітимна влада Криму може в будь-який момент змінити курс рубля до гривні

У самопроголошеному уряді Криму не виключають можливості зміни коефіцієнта співвідношення рубля і гривні, передає сайт "Новини Криму".

Про це повідомив віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв під час відвідування одного з гіпермаркетів Сімферополя.

«Ми активно спостерігаємо за курсом гривні. Якщо падіння буде продовжуватися, то, звичайно, нам доведеться переглянути коефіцієнт співвідношення гривні до рубля», - пояснив Темиргалієв.

Він нагадав, що раніше коефіцієнт був знижений з 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.