СОТ: обсяг світової торгівлі цього року зросте на 4,7%

Обсяг світової торгівлі зросте на 4,7% в 2014 році. Про це йдеться в прогнозі, опублікованому Світовою організацією торгівлі (СОТ).

Це практично вдвічі перевищує підсумки 2013 року, коли обсяги світової торгівлі збільшилися всього на 2,1%, досягнувши показника $18,8 трлн, однак залишається нижче середнього показника останніх 20 років, що становить 5,3%, інформує організація зі штаб-квартирою в Женеві, передає ІТАР-ТАСС.

Причина, яка дозволяє експертам СОТ більш оптимістично дивитися на глобальні експортно-імпортні операції в цьому році, - "значний потенціал поліпшення економічних показників, у міру того як економіка США міцніє, а Європейський Союз, судячи з усього, пройшов гостру фазу кризи".

У своїх прогнозах експерти СОТ відштовхуються від загальної ситуації в світовій економіці, зокрема закладають зростання глобального ВВП на рівні 3%. "Якщо прогнози щодо ВВП будуть правдиві, ми чекаємо всеосяжного, але скромного зростання обсягів світової торгівлі в 2014 році", - пояснив генеральний директор СОТ Роберту Азеведу. Він визнав, що зростання на 4,7% - "це ще не історичний рівень, але це краще, ніж торік". "Це крок у правильному напрямку", - сказав він.

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Згідно з прогнозами, найкращі показники продемонструють цього року держави, що розвиваються і країни СНД, обсяг торгівлі яких повинен зрости на 6,4%, у той час як обсяг торгівлі в розвинених країнах збільшиться на 3,6%.

Лідерами в експорті залишаться азіатські країни (зростання на 6,9%), за якими йде Північна Америка (4,6%), Південна та Центральна Америка (4,4%), Європа (3,3%)

Азіатські держави в 2014 році поліпшать свої експортні показники - на 6,4%.

