Україна повторює помилки Польщі, підвищуючи акцизи - ЗМІ

Український уряд, непрогнозовано підвищуючи ставки акцизного збору, ризикує повторити сумний досвід Уряду Польщі, який внаслідок зростання ставок зібрало навіть менше податків, ніж роком раніше.

«Це був найгірший початок року для галузі за останні п'ять років», - цитує Гжегожа Бишевського, експерта організації «Роботодавці Республіки Польща» газета «Реч Посполита». Експерт відзначає, що в 2013 році обсяг продажів легальних сигарет знизився на 10,6 % - що стало найбільшим падінням ринку з 2009 року, повідомляє AZ-ua.

Скорочення обсягу продажу тягне за собою закономірне зниження надходжень до бюджету, пише «Реч Посполита». Міністерство фінансів досі не визначило величину акцизного збору, сплаченого тютюновими компаніями за 2013 рік в цілому. Протягом перших 11 місяців Польща зібрала акцизів майже на 16,7 млрд. злотих, тоді як роком раніше надходження до бюджету від акцизного податку склали 17 млрд. злотих.

Спочатку Міністерство фінансів прогнозувало, що надходження від акцизного податку в 2013 році досягнуть 20,4 млрд. злотих. Однак восени воно скоригував цей прогноз, зменшивши суму надходжень до 18,7 млрд. злотих. Тепер навіть ці прогнози можуть виявитися занадто оптимістичними. За неофіційними оцінками, які наводить польське ЗМІ, в минулому році Державний бюджет міг отримати від тютюнової промисловості навіть на 400 мільйонів злотих менше, ніж у 2012 році (у такому разі сума була б трохи менше 18,6 млрд. злотих).

Апетити податківців були значними, тому що в попередні роки підвищення акцизного збору означало надходження більшої кількості грошей у скарбницю. За 2007-2012 роки ці надходження зросли на 38 %. Тим не менш, експерти попередили, що такі значні і часті підвищення податків (на 223 % після вступу Польщі до ЄС) зруйнують ринок. «Те, що відбувається з доходами від акцизного податку на тютюнові вироби, є ще одним доказом того, що реальне життя далеке від електронних таблиць в Міністерстві фінансів. Занадто велике збільшення податків приносить великі надходження тільки на папері», - прокоментував Анджей Садовський, віце-президент Центру ім. Адама Сміта.

Нагадаємо, з 1 липня 2014 Кабмін України також у черговий раз підвищив ставки акцизного збору на 25%, залишивши структури акцизного податку для тютюнових виробів без змін. Україна має всі шанси повторити досвід Польщі, так як за прогнозами експертів, цей крок стимулює зростання тіньового ринку і, навпаки, призведе до скорочення надходжень до бюджету.