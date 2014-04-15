Українські банки продовжують обмежувати свою присутність у Криму

Згідно з інформацією на офіційному сайті найбільшого в Україні "УкрСиббанку", банк з 14 квітня закрив 18 відділень у Криму. При цьому банк заявив про те, що в п'яти великих містах Криму - Севастополі, Сімферополі, Керчі, Євпаторії і Ялті - залишиться по одному відділенню банку, в цих відділеннях клієнтам будуть доступні послуги з погашення заборгованості перед банком.

«VAB Банк», який входить до групи великих в Україні, також заявив про припинення роботи відділень банку з 15 квітня 2014 року і про припинення із зазначеної дати здійснення будь-яких банківських операцій на території Криму.

«VAB Банк», як банківська установа України, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, не має юридичних підстав для подальшої роботи на території Криму», - йдеться в повідомленні банку.

Банк «Фінансова ініціатива», який входить до групи великих фінансових установ України, на своєму офіційному сайті оголосив про переведення своїх відділень у Криму на скорочений графік роботи - до 14.00.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії.

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США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції щодо ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їхні активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», в рамках якого банки для продовження роботи на території півострова повинні одержати дозвільні документи центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески в систему гарантування депозитів РФ.

З березня українські банки почали припиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

