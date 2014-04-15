Гривня зміцнилася на міжбанку до 12,45 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,6000/13,0000 грн/дол., до 12:00 ціни впали - 12,2000/12,4500 грн/дол.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3505/0,3616 грн/рубль, до 12:00 ціни знизилися - 0,3389/0,3458. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36,0110 (+0.1510).

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,4018/17,9570 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 16,8320/17,1830.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3812/14, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, Правління Національного банку України прийняло постанову від 14 квітня 2014 року №212, якою передбачається встановлення з 15 квітня облікової ставки в розмірі 9,5%. До цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли він був встановлений на рівні 6,5% річних.

