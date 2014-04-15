У Росії визнають - економічна ситуація продовжує погіршуватися

Складності в економіці Росії частково пов'язані з спробами підштовхнути країну до штучної кризи, заявив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, виступаючи на розширеному засіданні колегії Мінфіну в Москві, передає «Газета.Ru».

«В цілому, ми, звичайно, не можемо не брати до уваги політичну складову поточного періоду. Певною мірою наші складності, підкреслюю, тільки певною мірою, зумовлені спробами певних сил підштовхнути нас до штучної кризи», - сказав Медведєв.

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