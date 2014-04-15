В Україні спростили ведення бізнесу та скасували печатки

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу (№ 2258а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 244 народних депутата із 305 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом внесено зміни до Господарського, Господарсько-процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів, Кодексу України про адміністративне судочинство, законів "Про товарну біржу", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про заставу", "Про нотаріат" та деяких інших, метою яких є спрощення започаткування бізнесу.

Законом скасовується сплата реєстраційного збору, а також встановлюється механізм реєстрації юросіб та фізичних осіб-підприємців шляхом подання електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису.

Також скасовується обов'язковість виготовлення і використання печатки.

У пояснювальній записці зазначають, що обладнання для виготовлення печаток вже не є ексклюзивним, і його легко підробити. Водночас, до сьогодні отримання контролю над печаткою було рівнозначно отриманню контролю над компанією.

Законом скасовується й вимога про стягнення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП.

Закон набуде чинності через півроку після опублікування.