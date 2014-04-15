Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до 12,38 за долар

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара. На 15 квітня курс встановили на позначці 1238.5561 грн за 100 доларів (на 14 квітня - 1297.7090 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1712.5515 грн за 100 євро (на 14 квітня - 1800.1819 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля склав 3.4415 грн за 10 рублів (на 14 квітня - 3.6428 за 10 рублів).

Нагадаємо, 11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара - після зниження протягом трьох тижнів - до 1256.9123 грн за 100 доларів.

Офіційний курс гривні до євро на 11 квітня піднявся до 1742.9603 грн за 100 євро, до російського рубля - зріс до 3.5348 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,6000/13,0000 грн/дол., до 12:00 ціни впали - 12,2000/12,4500 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3505/0,3616 грн/рубль, до 12:00 ціни знизилися - 0,3389/0,3458. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36,0110 (+0.1510).

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,4018/17,9570 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 16,8320/17,1830.

Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.