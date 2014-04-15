Підвищення облікової ставки НБУ знизить ліквідність банківської системи - експерт

Підвищення Національним банком України облікової ставки та ставки за кредитами овернайт для банків знизить ліквідність банківської системи, яка знаходиться на відносно високому рівні, сказав у коментарі УНІАН аналітик банківського сектору групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Михайло Демків.

Експерт зазначив, що підвищення облікової ставки потрібно розглядати в комплексі з підвищенням інших ключових ставок - за депозитарними сертифікатами НБУ та за кредитами овернайт для банків.

«Ці заходи покликані, насамперед, стабілізувати обмінний курс гривні через подолання так званого спекулятивного попиту на ресурси. Таким чином, можна очікувати зниження ліквідності, яка знаходиться на відносно високому рівні», - сказав Демків.

Водночас, експерт підкреслив, що не слід переоцінювати вплив цього кроку на ринок, оскільки одночасно Національний банк знизив вартість рефінансування для банків під відтік депозитів до подвійної облікової ставки, що при нинішньому рівні ставок означає зниження вартості таких ресурсів для банків з 19,5% до 19%.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 15 квітня збільшив облікову ставку з 6,5% до 9,5%, тоді як минулого року регулятор двічі знижував облікову ставку на 0,5 п.п. Регулятор пояснив своє рішення напруженою ситуацією на грошово-кредитному ринку внаслідок суспільно-політичних подій у країні.

Нагадаємо, що в лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютним спекулянтам.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 60% - до 12,98 грн/дол. згідно курсом, що діє з другої половини понеділка, 14 квітня.

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